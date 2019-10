सहायक आबकारी आयुक्त के 5 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, 36 एकड़ में मिला आलीशान बंगला

भोपाल/छतरपुर. मध्यप्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के कई ठिकानों में लोकायुक्त ने छापा मारा है। छापामार की कार्रवाई देर रात से चल रही है। जानकारी के अनुसार, आलोक खरे के इंदौर, रायसेन, भोपाल और छतरपुर समेत कई ठिकानों में छापा मारा गया है। छतरपुर स्थित आलोक खरे के पिता लालजी खरे के निवास पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही कार्यवाही। वहीं, भोपाल लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीम छतरपुर में कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामले में कार्रवाई चल रही है।

