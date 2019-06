चुनाव खत्म होते ही बढ़ गए रसोई गैस के दाम, जानिए अब कितने में मिलेगा सिलेंडर

new rates of lpg cylinder in madhya pradesh

भोपाल/नई दिल्ली। रसोई गैस के उपभोक्ताओं को शनिवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार 25 रुपए का इजाफा हुआ है। जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर एक रुपए 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार चौथे माह रसोई गैस के दाम बढ़ने से भोपाल के उपभोक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है।

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन आयल के अनुसार दिल्ली में एक जून से ही सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 497.37 हो गए हैं, जबकि मई माह में इसकी कीमत 496.14 रुपए थी। इसके साथ ही बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मई माह में 712.50 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर जून माह से 737.50 रुपए में मिलेगा।

सब्सिडी पर पड़ेगा असर

रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर सब्सिडी पर भी पड़ेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 771.50 रुपए हो गया है, जबकि 274.41 रुपए सब्सिडी बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इस स्थिति में सिलेंडर 497 रुपए का पड़ेगा। बढ़ी हुई दरें शनिवार 1 जून से लागू भी हो गई हैं।

इस वक्त क्यों बढ़ी कीमतें

इंडियन ऑयल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में बदलाव के कारण यह बढ़ोतरी हुई है।

2014 से अब तक 100 रुपए बढ़े

-2014 के बाद से कई बार सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई। मई 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, तब सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए था।

MUST READ: बड़ा झटका: आम जनता पर फिर महंगाई की मार, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं





जून-2018 में भोपाल में थी यह कीमतें

पिछले साल 2 जून 2018 को 659 रुपए 50 पैसे में मिल रहा रसोई गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा होकर 707 रुपए 50 पैसे हो गया था। इसके अलावा व्यावसायिक सिलेंडर भी 1174.50 से बढ़कर 1251.50 रुपए का हो गया था। इसके दामों में 76.50 रुपए का इजाफा हुआ था। यह कीमतें भोपाल में दो जून से ही लागू हो गई थी।

पहले थी इतनी सब्सिडी

-भोपाल में जून 2018 में सब्सिडी की राशि 179.50 रुपए आती थी। रसोई गैस के नए रेट से ये 41 रुपए बढ़कर 220.66 रुपए हो गई थी।

मध्यप्रदेश में 3 करोड़ गैस कनेक्शन

मध्यप्रदेश में सभी गैस कंपनियों के 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। उनमें से ज्यादातर सब्सिडी का लाभ लेते हैं, जबकि कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ना शुरू कर दिया है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

भोपाल के साकेत नगर के सतीश शर्मा कहते हैं कि बार-बार कीमत बढ़ाने से दिक्कत होती है। राज्य सरकार के कर्मचारी विपुल चतुर्वेदी कहते हैं कि एक साल में 100 रुपए से अधिक की वृद्धि कर दी है लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।

भोपाल स्थित इंडियन आयल के एक अधिकारी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर पड़ता है। जब कीमतें कम होगी तो सिलेंडर की कीमतें भी कम की जाती है।

यह भी है खास

-सरकार सालभर में 14.2 किलोग्राम वाले 12 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा हो जाती है।

-इससे पहले रसोई गैस एक जुलाई को करीब पौने तीन रुपए महंगी हो गई थी। तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को रसोई गैस की आधार कीमत में बदलाव करती रहती हैं।

-कंपनी के अधिकारी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोत्तरी का असर बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर भी पड़ा है। दिल्ली में इसकी कीमत 35.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़कर 789.50 रुपए हो गई है।

सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत

Delhi 497.37

Kolkata 500.52

Mumbai 495.09

Chennai 485.25



गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत

Delhi 737.50

Kolkata 763.50

Mumbai 709.50

Chennai 753.00

कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत

Delhi 1328.00

Kolkata 1376.00

Mumbai 1275.00

Chennai 1427.50