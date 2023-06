3 घंटे में 5 इंच बारिश से ओवर फ्लो हुआ माचना डेम

Submitted by:

रविवार देर रात मानसून ने शहर में जोरदार दस्तक दी। गरज-चमक के साथ महज 3 घंटे में 120 मिमी यानि 5 इंच बारिश से शहर तरबतर हो गया। पहली बारिश से माचना नदी में बाढ़ आने से डेम भी ओवर फ्लो हो गया।

Machna dam overflowed due to 5 inches of rain in 3 hours