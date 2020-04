कोरोना वायरस: 6 नए इलाकों में दी दस्तक, देर रात 12 पॉजिटिव मिले, एमपी में आंकड़ा 100 के करीब

भोपाल/इंदौर. मध्यप्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 12 और पॉजिटिव मरीज मिले। सभी मरीज इंदौर में मिले हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के 12 नए सामने आने के बाद इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 हो गई है। वहीं, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 98 तक पहुंच गई गई है। इंदौर में लगातार संक्रमित मिलने से प्रशासन वहां कई तरह की सख्तियां बरत रहा है।

Madhya Pradesh: 12 new #Coronavirus positive cases have been reported in Indore, taking the total number of cases to 75 in Indore. Total positive cases in the state stand at 98.