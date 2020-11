भाजपा में जश्न: बड़ी बढ़त की तरफ बीजेपी, गृहमंत्री ने कहा- कांग्रेस के दो बुजुर्ग अब दिल्ली जा रहे हैं

भोपाल. मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना जारी है। शुरूआती रूझानों में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। प्रदेश की 28 सीटों में से अभी तक 28 सीटों के रूझान आए हैं। जिसमें भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा करीब 20 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं, ग्वालियर-चंबल अंचल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है।

भाजपा में जश्न

वहीं, शुरुआती रूझान के बाद भाजपा में बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। भाजपा में जीत का जश्न शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री गोपाल भार्गव को मिठाई खिलाई।

#MadhyaPradeshBypolls: BJP leaders, including CM Shivraj Singh Chouhan, exchange sweets at their Bhopal office as trends show the party leading on 19 of the 28 seats.



Congress is leading on 8 & BSP on one.



In the 230-member assembly, BJP at present has 107 MLAs & Congress 87. pic.twitter.com/A0BCWcGC9Y