हरीश रावत के साथ भोपाल आ रहे हैं कांग्रेस विधायक, कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लेंगे कमलनाथ

भोपाल. मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरी तरफ जयपुर में ठहरे कांग्रेस विधायक मंगलवार सुबह भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। राजधानी भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की एक अहम बैठक है। कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे। हालांकि बेंगलुरू में ठहरे विधायकों के आने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है।

Madhya Pradesh Congress MLAs who were lodged in a resort in Jaipur, left for Bhopal. Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon has directed that a floor test be held in the assembly tomorrow pic.twitter.com/oFeuhwWOHk