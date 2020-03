MP VIDHAN SABHA LIVE: कमलनाथ सरकार पर संकट, बचाव के लिए खेला ट्रंप कार्ड

भोपाल। कमलनाथ सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष में फ्लोअर टेस्ट को लेकर ठन गई है। इधर, कमलनाथ ने राज्यपाल को खत लिखकर ट्रंप कार्ड खेलना है। अब देखना है कि विपक्ष इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है।

Live Updates

11.06 am

राज्यपाल पहुंचे विधानसभा में। अभिभाषण पढ़ना शुरू...।

11.12 am

राज्यपाल का काफिला विधानसभा परिसर में पहुंचा।

11.10 am

राज्यपाल ॉलालजी टंडन भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कमलनाथ, स्पीकर एनपी प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, संसदीय कार्यमंत्री गोविंद सिंह उनकी अगवानी करने पहुंचे।

11.08 am

विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं विधायक। सभी सदस्यों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क दिए गए हैं। सभी सदस्य अपने मुंह पर मास्क लगाकर सदन में मौजूद हैं।

11.05 am

-विधानसभा सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ, संसदीय कार्यमंत्री गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष का ओपचारिक अभिवादन करने पहुंचे।

11.00 am

-भाजपा कांग्रेस के सभी विधायक सदन में पहुंचे।

10.00 AM: आमेर ग्रीन से भाजपा विधायकों का काफिला

9.45 AM: सीएम कमलनाथ विधानसभा जाने के लिए निकले।

9.15 AM: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे।

8.20 AM: संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे।







राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ( mp government ) को अल्पमत में बताते हुए भले ही सदन में बहुमत सिद्ध करने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि राज्यपाल ने संविधान के जिस नियम के तहत फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए हैं, सदन उसको मानने बाध्य नहीं है। निर्णय सदन को करना है कि सरकार कब बहुमत सिद्ध करे। संभावना जताई जा रही है कि यदि सरकार राज्यपाल का आदेश नहीं मानती है तो भाजपा सुप्रीम कोर्ट में जाने से लेकर राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने तक की सिफारिश कर सकती है।