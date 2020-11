लव जेहाद पर कानून बनेगा: 5 साल तक की सजा का प्रावधान, गृहमंत्री ने कहा- सत्र में पेश होगा विधेयक

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार लव जेहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 विधानसभा के अगले सत्र में लाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है।

Making preparations to introduce Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2020 in Assembly. It'll provide for 5 yrs of rigorous imprisonment. We're also proposing that such crimes be declared a cognizable & non-bailable offence: MP Home Minister Narottam Mishra on 'Love Jihad' pic.twitter.com/N4NA7Js8Ai