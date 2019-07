कुत्तों के तबादले पर मंत्री सज्जन के तीखे बोल से बीजेपी लगी मिर्ची, कहा- हम वफादार कुत्ते हैं

भोपाल. मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार तबादले को लेकर हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहती है। पिछले दिनों पुलिस विभाग के करीब चार दर्जन कुत्तों का तबादला ( dogs transfer ) कर सुर्खियों में आई है। कुत्तों के तबादले को लेकर विरोधी सरकार माखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ( minister sajjan singh verma ) से कुत्तों के तबादले को लेकर सवाल पूछे गए तो वे बीजेपी पर बरस पड़े।

मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बीजेपी कुत्तों के तबादले को लेकर लगतार सरकार का माखौल उड़ा रही है। इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये उनकी मानसिकता है, कुत्ते जैसी औऱ क्या करे।

सज्जन सिंह वर्मा के इस तीखे बोल से बीजेपी को मिर्ची लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने हमलोगों को कुत्ता कहा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हां, हमलोग कुत्ते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के लोगों के वफादार कुत्ते हैं। हम अपने लोगों और सुरक्षाबलों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।

Rameshwar Sharma ,BJP MLA: If Sajjan Singh Verma(Madhya Pradesh minister) is calling us dogs then I would like to tell him that yes we are dogs, we are faithful dogs of the people of madhya pradesh and we will keep raising our voices for our people and our security forces. pic.twitter.com/gq7GZRXNPJ