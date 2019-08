कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय, कांग्रेस प्रभारी की भी होगी विदाई!

भोपाल। मध्यप्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष ( madhya pradesh congress president ) के नामों पर अटकलों का दौर जल्द ही समाप्त हो सकता है। दिल्ली में शुक्रवार को सुबह से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( sonia gandhi ) और मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ( kamal nath ) के बीच वार्ता का दौर जारी है। माना जा रहा है कि आजकल में ही नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं सूत्रों से खबर है कि मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की विदाई हो सकती है, उनके स्थान पर मुकुल वासनिक को नया प्रभारी बनाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, जहां काफी देर तक उनसे चर्चाओं का दौर चलता रहा। माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष का नाम तय कर लिया गया है, आजकल में ही इसकी घोषणा हो सकती है।

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath after meeting Sonia Gandhi in Delhi: I met Sonia Gandhi ji today & we discussed various subjects, including party organisation in the state. It was a very fruitful discussion like always pic.twitter.com/vgLVm7542y