यूरोप में महका मप्र का महुआ, बैतूल से भी भेजा गया 18 क्विंटल महुआ

मध्यप्रदेश का महुआ अब यूरोप के नागरिकों में एथनिक फूड के रूप में पहचान बना रहा है। यूरोप के फूड मार्केट में महुआ से बने खाद्य पदार्थ दिखने लगे हैं और पसंद किए जा रहे हैं।

Products made from Mahua are being sold in the foreign market