BIG NEWS: शिवराज कैबिनेट का आज होगा विस्तार, बनाए जा सकते हैं इतने मंत्री

भोपाल. आज शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गठन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, शिवराज कैबिनेट में 7-8 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौथी बार प्रदेश के सीएम बने हैं तब से वे मध्य प्रदेश का किला अकेल ही संभाले हुए हैं।

गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 29 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 23 मार्च को शिवराज ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। कोरोना संकट से वे अकेले जूझ रहे हैं। लॉकडाउन की बंदिशों के चलते अभी तक मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन टलता चला गया है। लेकिन कैबिनेट नहीं होने के कारण अब विपक्ष हमलावर हो गया था और कई तरह के सवाल उठाने लगा था।

आज होगा कैबिनेट विस्तार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन के बीच शिवराज कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि फिलहाल शिवराज कैबिनेट में 7-8 लोगों को शामिल किया जा सकता है। प्रदेश में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं

Expansion of Madhya Pradesh cabinet, under Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, to be held tomorrow: Sources pic.twitter.com/MeFyetQaq0