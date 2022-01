काशी विश्वनाथ मॉडल पर बनेगा महांकाल कॉरीडोर, सिंहस्थ-28 पर अभी से काम

------------------

- शिवराज ने की समीक्षा : सिंहस्थ-28 बड़ा लक्ष्य, कॉरीडोर को दिया जाएगा भव्य स्वरूप

Jitendra Chourasiya,

भोपाल। देश के 12 ज्योर्तिलिग में शामिल भगवान महांकाल के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को अब काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके लिए महाकाल कॉरीडोर का भव्य स्वरूप तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने इसका प्रेजेंटेशन सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने दिया। शिवराज ने इसे पसंद करके डिजाइन को अपग्रेड फारमेट में लाकर लागू करने की रजामंदी दी है। शिवराज ने इस कॉरीडोर का निर्माण सिंहस्थ-2028 के हिसाब से भी करने के लिए कहा। दरअसल, सिंहस्थ-28 के पहले ही उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के नजरिए से भव्य स्वरूप देने की प्लानिंग है। इसे देखते हुए महाकाल कारीडोर को आधुनिकता के साथ प्राचीन संस्कृति व धार्मिक नजरिए से विकसित किया जाएगा। इस पूरे कॉरीडोर को धार्मिक पर्यटन के नजरिए से कनेक्ट भी किया जाएगा।

उज्जैन का मनेगा जन्मदिन, 3 महीने में विस्तार होगा पूरा-

शिवराज ने तीन महीने के भीतर महाकाल मंदिर के मौजूदा विस्तार प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए है। अभी महाकाल मंदिर विस्तार योजना के तहत निर्माण व सांैदर्यीकरण हो रहा है। इसके बाद महाकाल कॉरीडोर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। शिवराज ने यह भी कहा कि उज्जैन शहर का जन्मदिवस मनाया जाएगा। इसका पूरा प्लान बनाकर काम हो। सीएम ने हेरीटेज धर्मशाला के विकास के लिए भी कहा। साथ ही उज्जैन को टूरिस्ट सर्कल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

मोदी को बुलाने की तैयारी-

शिवराज ने महाकाल मंदिर विस्तार योजना के मौजूदा प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लोकार्पण की तारीख तय करने कहा है, जिससे लोकार्पण समारोह रखकर पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सके। सीएम पीएम मोदी के जरिए ही महाकाल कारीडोर का भी शुभारंभ कराने का प्रयास करेंगे।

अभी विस्तार प्रोजेक्ट ऐसा-

वर्तमान में महाकाल महाराज मंदिर परिसर में प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर राज्य सरकार की ओर से 425 करोड रुपए खर्च किए है। भारत सरकार द्वारा 230 करोड़ की राशि व्यय हो रही है। इन कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरुप उज्जैन में महाकाल महाराज मंदिर परिसर और अन्य स्थानों पर विशेष सुविधाओं का विकास होगा। यह कार्य आने वाले सिंहस्थ- 2028 की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

