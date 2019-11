एनसीपी की हालत देख महाराष्ट्र में डरी कांग्रेस, मध्यप्रदेश में शिफ्ट किए जाएंगे 44 विधायक

भोपाल. महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी 44 विधायक मध्यप्रदेश में शिफ्ट किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ को कांग्रेस विधायकों का इंतजाम करने का कहा गया है। जानकारी के अनुसार, आज शाम तक सभी विधायक भोपाल पहुंचे सकते हैं। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये विधायक मध्यप्रदेश के किस शहर में रहेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये विधायक राजधानी भोपाल या छिंदवाड़ा के किसी रिसार्ट पर ठहर सकते हैं।

Sources: Congress is planning to move its MLAs out of Maharashtra . They will be moved to a Congress ruled state. pic.twitter.com/QXoUgc4p7C



मध्यप्रदेश में शिफ्ट होंगे विधायक

कांग्रेस में फूट का डर है। जिसे देखते हुए महाराष्ट्र से सभी कांग्रेस विधायकों को मध्यप्रदेश में शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। हालांकि शनिवार को मुबंई में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा था कि, कांग्रेस के विधायक एक जुट हैं और कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को राजस्थान में शिफ्ट किया था। अब महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने तक कांग्रेस के विधायक मध्यप्रदेश में रहेंगे। राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये सुरक्षित स्थान हो सकता है। ऐसे में पार्टी हाई कमान ने विधायकों को मध्यप्रदेश में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस विधायक करीब 5 बजे फ्लाइट से मुंबई से मध्यप्रदेश के लिए रवाना होंगे।

ahmed patel ,Congress: All the three(Congress-NCP-Shiv Sena) parties are together in this and I am confident we will defeat BJP in the trust vote. All Congress MLAs are present here except two who are right now in their village, but they too are with us. pic.twitter.com/s0snX0yQNm