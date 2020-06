मैनिट से क्वॉरंटीन सेंटर हटाने की मांग को लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी

सत्याग्रह के माध्यम से जिम्मेदारों को GET WELL SOON का संदेश भी दे रहे हैं।