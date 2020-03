सोशल: 'मेरा पति दही लेने जा रहा है, आवारागर्दी नहीं करेगा, कृपया लठ ना मारें'

भोपाल. कोरोना वायरस के कारण मंगलवार रात 12 बजे के बाद पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कहीं-कहीं पर पुलिस बल का भी प्रयोग कर रही है ताकि लोग घर में ही रहे और बाहर ना निकलें।

#WATCH Karnataka: Police personnel punish the violators of the lockdown, in Kalaburagi city. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/oSiDd8rl4V