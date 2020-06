सरकार का बड़ा फैसला: भोपाल में अब केवल पांच दिन खुलेंगे बाजार, शनिवार-रविवार को रहेगा लॉकडाउन

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब राजधानी भोपाल में हर शनिवार एवं रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी जैसे कि दूध और दवाइयां।



केवल पांच दिन खुलेंगे बाजार

भोपाल में अब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार नहीं खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक बाजार पूरी तरह खोलने की अनुमति रहेगी। यह फैसला गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई कोरोना समीक्षा के बाद लिया गया है। बैठक में भोपाल में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई। बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

We have decided that Bhopal will remain shut for two days in a week- on Saturdays and Sundays: Madhya Pradesh Health Minister Narottam Mishra (11.06.2020)#COVID19 pic.twitter.com/kZK7tvs0q5