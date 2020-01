MCU Bhopal: पहली बार 23 प्रोफेसरों के नाम से नोटिस जारी, नोटिस बोर्ड पर किये चस्पा

: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication में कुलपति ने औचक निरीक्षण के बाद की शैक्षणिक सर्जरी

: कक्षा से लापता मिले थे 23 प्रोफेसर

: दो असिस्टेंट प्रोफेसरों का किया तबादला Academic surgery in MCU

: तीन विभागाध्यक्ष बदले