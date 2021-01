कोविड वैक्सीनेशन: आज से शुरू होगा कोरोना वायरस के अंत का महाअभियान, 4.17 लाख हेल्थ वर्कर्स का होगा वैक्सीनेशन

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 जनवरी सुबह 10:30 बजे पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग से चर्चा की और उन्होंने मध्यप्रदेश में कोविड की तैयारी और किये गये प्रयासों की सराहना की।

तीन चरण में होगा वैक्सीनेशन

मंत्री डॉ. चौधरी और सारंग ने मीडिया कार्यशाला में बताया कि प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जायेगी। इसी दिन मध्यप्रदेश की 150 स्वास्थ्य संस्थाओं पर भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जायेगा। यह सभी संस्थाएं वेब कास्टिंग के माध्यम से केन्द्रीय कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ जोड़ी जायेंगी। कोविड वैक्सीनेशन तीन चरण में किया जायेगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस एवं डिफेंस कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, नगर निकायों के कर्मचारी को वैक्सीन दिया जायेगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष की आयु से ऊपर तथा 50 वर्ष के आयु से कम कोमार्विड लोगों को वैक्सीन लगाया जायेगा।

प्रथम चरण में 4.17 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन

मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में लगभग 4 लाख 17 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट किया जाएगा। शुरू के पहले हफ्ते में 150 स्वास्थ्य संस्थाओं पर लगभग 57 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे हफ्ते में 177 स्वास्थ्य संस्थाओं से संबद्ध लगभग 55 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स को 28 दिवस के बाद दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी 4 लाख 17 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स का समयबद्ध वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

In the first phase of vaccination that begins on January 16 at 150 centres in the state,4.16 lakh health workers will be vaccinated. In the first week, 57,000 health workers will be vaccinated & 50,000 in the second week:Dr Prabhuram Choudhary,Madhya Pradesh Health Minister(15.1) pic.twitter.com/XhhwMmvdbZ