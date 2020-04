'5 दिन पहले नासिक से साइकिल से चला हूं, घर पहुंचने में अभी 6 दिन लगेंगे'

भोपाल. कोरोना ने रोजगार पहले ही छिन लिया है, लॉकडाउन की वजह से हजारों मजदूर देश के दूसरे राज्यों में फंसे हैं। अब इनके सामने रोटी की भी संकट है। लॉकडाउन वन के बाद इन्हें लग रहा था कि घर पहुंचने के लिए ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। मगर लॉकडाउन 2 के साथ ही इनका सब्र का बांध टूट गया है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर अब साइकिल के सहारे अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं।

मध्यप्रदेश के सतना जिले के बहुत सारे मजदूर महाराष्ट्र के नासिक में फंसे हुए थे। सतना यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है। मजदूरों के पास नासिक में रुकने की अब कोई वजह नहीं थी और न ही घर तक पहुंचने के लिए कोई साधन। उसके बाद दर्जनभर मजदूर अपने परिवार को लेकर वहां से साइकिल से ही चल दिए।

पांच दिन पहले नासिक से चला हूं

नागपुर पहुंचे सतना जिले के ये मजदूर वहां से साइकिल या फिर पैदल ही घर की ओर बढ़ रहे हैं। नासिक से साइकिल से चले एक मजदूर ने कहा कि मैंने साइकिल से 5 दिन पहले नासिक से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। सतना स्थित घर पहुंचने में हमें करीब 6 दिन और लगेगा।

Maharashtra: Migrant labourers cycling, walking on foot in Nagpur towards their homes in Satna district of Madhya Pradesh amid #CoronavirusLockdown . "I started my journey from Nashik five days ago & it will take another six days to reach my home," says a labourer. pic.twitter.com/GLCkxJrNgt

बच्चे को लेकर साइकिल से चली हूं



मध्यप्रदेश के सिवनी की रहने वाली एक महिला पति के साथ रहकर नागपुर में मजदूरी करती है। कोरोना के कारण उसके पास काम नहीं है। महिला ने कहा कि मैं पति और 1 साल के बच्चे के साथ साइकिल से चली हूं। मैं 14 अप्रैल से बस शुरू होने के इंतजार में वहां बैठी थी लेकिन बस नहीं चली। उसके बाद हमने साइकिल से ही घर पहुंचने का फैसला किया।

My husband & I started our journey on cycle with our one year old child from Nagpur to Siwni in Madhya Pradesh yesterday. We were waiting for buses to start on April 14 but since they did not begin, we decided to travel on cycle: Anjali, a labourer https://t.co/tJMToSiBYT pic.twitter.com/dxPhpluS23