Congress के दिग्गज नेता ने कहा- ज्योतिरादित्य सिंधिया में हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के गुण

भोपाल. राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ( Congress president ) का पद खाली है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि पार्टी का अध्यक्ष इस बार गांधी परिवार के बाहर का हो। पार्टी का एक खेमा चाहता है कि कांग्रेस की कमान इस बार युवा नेता को सौंपा जाए। कुछ नेता अब अध्यक्ष पद के लिए नाम भी सुझाने लगे हैं। कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता ने पार्टी अध्यक्ष के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) के नाम सुझाए हैं।

दरअसल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कहा था कि पार्टी की कमान युवा नेतृत्व को सौंपा जाए। अब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पार्टी के दो युवा नेताओं के नाम सुझाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन दोनों नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के गुण हैं। मिलिंद देवड़ा ने जिन नेताओं के नाम सुझाए हैं, उनमें राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं में ये गुण मौजूद हैं कि ये पार्टी को मजबूत कर सकते हैं।

इसे भी पढे़ं: ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह!

M Deora, Mumbai Congress President: I agree with Punjab CM that new Congress Pres should be young, capable&possess electoral, administrative&org experience with a pan India appeal. In my view, Sachin Pilot & Jyotiraditya Scindia have these qualities & can provide strength to org. pic.twitter.com/ZPlFvAGQ3B

गांधी परिवार सार्वजनिक रूप से करे समर्थन

मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को कम से कम अंतरिम अध्यक्ष बनाना चाहिए और गांधी परिवार को उनका सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए। उन्होंने खुद को इस रेस से अलग बताया है। वहीं, उनसे जब पूछा गया कि आपके द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा पार्टी किसी और का चयन करती है तो देवड़ा ने कहा कि सार्वजनिक रूप से चुने गए अध्यक्ष का मैं सम्मान करूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होगा।

इसे भी पढे़ं: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महल में लगाया दरबार, बीजेपी ने पूछा- किस हैसियत से ले रहे हैं अधिकारियों की बैठक

Milind Deora , Mumbai Congress President to ANI, on Priyanka Gandhi Vadra: Yes, I will be happy if she comes and leads (Congress party) but when Gandhi family has clarified that the next party president should not be from Gandhi family, this possibility doesn't arise. (file pic) pic.twitter.com/nYBEcqUSZo