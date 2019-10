कांग्रेस में फिर शुरू हो गई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात, मंत्री ने कांतिलाल भूरिया को बताया प्रबल दावेदार

भोपाल/ झाबुआ उपचुनाव खत्म होते ही मध्यप्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात शुरू हो गई है। दावेदार और उनके समर्थक अपने-अपने तरीके से दावेदारी जताने लगे हैं। झाबुआ उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया का नाम भी अब प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आ गया है। इस बीच सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं।

झाबुआ उपचुनाव के दौरान मध्यप्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष का मुद्दा शांत था। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, उसके बाद फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई। मध्यप्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस पद के लिए कांतिलाल भूरिया इस पद के प्रबल दावेदार हैं। साथ ही वह सबसे बेहत उम्मीदवार भी हैं।

बाला बच्चन को भी बता चुके हैं दावेदार

दरअसल, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ था, तब भी सज्जन सिंह वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उस समय यह गृह मंत्री बाला बच्चन को प्रदेश अध्यक्ष पद का दावेदार बताया था। सज्जन सिंह वर्मा सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने बाला बच्चन का नाम उस वक्त आगे बढ़ाया था जब मध्यप्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई लोग दावेदारी जता रहे थे। जिसमें सबसे प्रमुख नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था।



आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी

झाबुआ उपचुनाव के दौरान भी कांतिलाल भूरिया को लेकर सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल हो रही थीं। जिसमें उन्हें डिप्टी सीएम बनाने से लेकर मंत्री बनाने तक की बात थी। हालांकि सीएम कमलनाथ ने इसे लेकर कभी कोई बात नहीं की। हां, लेकिन चर्चा है कि सीएम प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए आलाकमान को किसी आदिवासी चेहरे का नाम सुझा सकते हैं। क्योंकि अभी तक उनके खेमे से जिन नामों की चर्चा हुई वो सब आदिवासी ही रहे। ऐसे में चर्चा है कि कांतिलाल भूरिया भी सीएम के गुड बुक में हैं। आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में कांतिलाल की पहचान भी है, ऐसे में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi has called a meeting of the General Secretaries of the party along with frontal organisation chief, on November 2 to discuss organisational issues. pic.twitter.com/uHGPNh9nyl