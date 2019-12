राहुल गांधी के वादे पर कमलनाथ के मंत्री ने कहा- किसान कर्ज माफी में हमने देरी की

भोपाल. मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने किसान कर्जमाफी के वादे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को डॉ गोविंज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने किसान कर्जमाफी में देरी कि है लेकिन हम अपने किए वादे को पूरा करेंगे। बता दें मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी को लेकर सियासत चल रही है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान कर्जमाफी के नाम पर सरकार ने धोखा दिया है।

क्या कहा मंत्री ने?

मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्र डॉ गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसानों का कर्जमाफ करने का आर्डर जारी कर दिया। लेकिन हमने कर्ज माफी में देरी की है पर हम अपने वादे को पूरा करेंगे।

Madhya Pradesh Minister Govind Singh: Rahul Gandhi ji had declared Farm loan waiver within 10 days and Chief Minister gave order regarding it, immediately after taking oath. We admit that there has been delay but we'll fulfil our promise. pic.twitter.com/CRalLmqiYa