मंत्री बोले- इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ

भोपाल/ नसबंदी वाले आदेश पर विवाद बढ़ा तो मध्यप्रदेश की सरकार बैकफुट पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश को वापस ले लिया गया है। इस दौरान मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा का भी एक बयान आया है। उन्होंने सीएम कमलनाथ की तुलना इंदिरा गांधी के एक हाथ से की है। पीसी शर्मा मध्यप्रदेश सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं।

सरकार के आदेश को लेकर जब पीसी शर्मा जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम देश के सबसे विजनरी लीडर है। समाज कल्याण और विकास के नए रास्ते पर वह मध्यप्रदेश को ले जा रहे हैं। वहीं, नसबंदी वाले आदेश पर उन्होंने कहा कि यह नियमित आदेश है। इस तरह के आदेश भाजपा शासन के दौरान भी जारी किए गए थे।

