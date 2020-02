सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मंत्री, विधायक ने भी बनाई दूरी, खुलकर सामने आई गुटबाजी

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से खुलकर गुटबाजी सामने आई है। इस बार कमलनाथ के दो मंत्री और एक विधायक ने सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम से दूरी बनी ली। दरअसल, सीएम कमलनाथ बुधवार को धार जिले के डही गांव में सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे लेकिन सरकार के दो मंत्रियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली।

Laid a foundation stone with honorable Shri Kamalnath Ji for the Dahi micro lift irrigation scheme, in Dahi block today. pic.twitter.com/oNAzQyZkuq