डीजीपी और मुख्यसचिव को गृह मंत्रालय ने भेजा अलर्ट, काउंटिंग के दौरान जताई हिंसा की संभावना

भोपाल. नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर विवाद जारी है। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मांग को खारिज कर दिया है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को अलर्ट जारी किया है। काउंटिंग के दौरान हिंसा की संभावना को लेकर अगाह किया है।

गृह मंत्रालय ने वोटों की गिनती के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा फैलने की संभावना के बारे में राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी को सचेत किया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि राज्यों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाया जाए।

States/UTs were further asked to take adequate measures for the security of strong rooms and venues of counting of votes. This is in the wake of calls given and statements made in various quarters for inciting violence and causing disruption on the day of counting of votes. https://t.co/1A8T5cCgoO