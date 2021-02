चैंपियन से बदसलूकी : शूटर मनु भाकर को एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने से रोका

भोपाल. ओलिंपिक कोटा जीत चुकीं भारतीय शूटर मनु भाकर के साथ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना दिल्ली एयरपोर्ट की है जब शूटर मनु भाकर भोपाल आने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची थीं। शूटर मनु भाकर का आरोप है कि एयर इंडिया के अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें फ्लाइट में बैठने से रोका और उनके साथ बदसलूकी की। मनु का ये भी कहना है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया।

कागजात दिखाने के बाद भी लगाया जुर्माना- मनु भाकर

शूटर मनु भाकर के मुताबिक वो मध्यप्रदेश शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भोपाल आ रही थीं। शुक्रवार को जब वो भोपाल के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो साथ में हथियार रखे होने की वजह से उन्हें एयर इंडिया के अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। सारे कागजात दिखाने के बावजूद उन्हें बैठाए रखा और अपराधियों जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया। इतना ही जुर्माने के तौर पर 10 हजार 200 रुपए भी लिए।

Not allowing me to board flight AI 437 at IGI Delhi and asking now 10200rs Despite all valid Documentation and DGCA permit . Top of that Manoj Gupta Air india incharge doesn’t recognise DGCA @narendramodi @HardeepSPuri @AmitShah @VasundharaBJP shall I pay this Bribes or!!!! pic.twitter.com/1lnkoUxNiP