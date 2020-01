CAA सपोर्ट में इस नंबर पर करें मिस्ड कॉल, बदले में फ्री नेटफ्लिक्स, सेक्स और सुंदर लड़कियों का ऑफर!

भोपाल/ सीएए के समर्थन में लोगों से संवाद करने के लिए मध्यप्रदेश के बीजेपी नेता मैदान में हैं। वे लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हर जिले में एमपी बीजेपी ने नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। साथ राष्ट्रीय नेता भी प्रदेश में आकर सीएए के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। वहीं, समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी लोगों से 8866288662 नंबर मिस्ड कॉल भी करवा रही है।

मध्यप्रदेश के तमाम बीजेपी नेताओं ने इस नंबर को ट्वीट किया है। मध्यप्रदेश बीजेपी ने भी इस नंबर 8866288662 को ट्वीट कर कहा कि सीएए के समर्थन में इस नंबर मिस्ड कॉल करें। पूर्व सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत प्रदेश के सभी नेताओं ने इस नंबर को ट्वीट किया है। लोगों से मिस्ड कॉल करने की अपील की है।



नंबर पर आ रहे हैं ऑफर

लेकिन एमपी कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अब घटियापन पर उतर आई है। इस नंबर को प्रमोट करने लिए के लिए आईटी सेल के लोग गंदे ऑफर जैसे ट्वीट भी करवा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर शनिवार को पूरे सीएए के सपोर्ट में मिस्ड कॉल वाला ट्वीट वायरल होते रहा। सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट में इन नंबर 8866288662 पर मिस्ड कॉल के बदले कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी एक ऐसे ही ट्वीट को शेयर कर बीजेपी को घेरा है।



सुंदर लड़कियों से लेकर नेटप्लिक्स के ऑफर

बीजेपी ने सीएए के समर्थन में जो नंबर जारी किया है। उस नंबर को शेयर कर लोग सुंदर लड़कियां, जियो के फ्री रिचार्ज, अश्लील चैट, नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन जैसे ऑफर दे रहे हैं। ऐसे लाखों पोस्ट सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में वायरल हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी ऐसे ट्वीट खूब हो रहे हैं। हालांकि ये ट्वीट कौन कर रहा है और भ्रम कौन फैला रहा है, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

This is absolutely fake. If you want free Netflix please use someone else's account like the rest of us. https://t.co/PHhwdA3sEI