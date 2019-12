कांग्रेस विधायक ने भाजपा सांसद के स्वागत में शहर को सजाया, पहले दी थी जिंदा जलाने की धमकी

भोपाल. भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी देने वाले के ब्याबरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ सांसद और भाजपा कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कमलानगर थाने पहुंचे। यहां सांसद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, वहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होने पर साध्वी प्रज्ञा धरने पर बैठ गईं। लेकिन देर रात प्रदेश नेतृत्व से फोन आने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया।

ब्यावरा में लगाई गईं गांधी की फोटो

वहीं, दूसरी तरफ सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्वागत के लिए ब्यावरा में महात्मा गांधी के स्लोगन और फोटो लगाए गए हैं। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम अहिंसावादी लोग हैं और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का स्वागत गांधी के प्रिय भजनों से करेंगे।

BJP MP Pragya Thakur sits on dharna outside police station in Bhopal , says, "I am waiting here since 2 hours, but police is not ready to file my complaint against Govardhan Dangi (Congress MLA from Rajgarh's Biaora)." pic.twitter.com/B9oZLwVtHH

कांग्रेस विधायक ने दी थी जिंदा जलाने की धमकी

दरअसल, ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। साध्वी ने लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड़से को देशभक्त कहा था। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ बयान देते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा था कि हम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिंदा जला देंगे। हालांकि बाद में विधायक गोवर्धन दांगी ने अपने बयान पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि हम अहिंसावादी लोग हैं और अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमारे यहां आती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

ब्यावरा जाने की किया था ट्वीट

विधायक की धमकी के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर कहा था- कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है। 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने तक का। राहुल गांधी ने आतंकी कहा और उनके विधायक गोवर्धन दांगी मुझे जलाएंगे। ठीक है तो मैं आ रही हूं। ब्यावरा उनके निवास मुल्तानपुरा पर दिनांक 8 दिसंबर 2019 समय शाम 4 बजे जला लीजिए।

#WATCH MP: Congress s MLA from Rajgarh's Biaora, Govardhan Dangi reacts on BJP MP Pragya S Thakur referring to Nathuram Godse as 'deshbhakt' in Lok Sabha, says "...We condemn this. We will not just burn her effigy, if she ever sets her foot here, we will burn her too." (28.11) pic.twitter.com/7pCVbDaquB