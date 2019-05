मनमोहन को मोदी ने बताया 'नाइट वॉचमैन', कहा- 'नामदार परिवार' के अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारी का इलाज नहीं हुआ

सागर/ग्वालियर. मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के लिए प्रचार करने आए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर खूब वार किए हैं। उन्होंने गरीबी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि भारत को पहले कांग्रेस ने दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए गरीबी को ब्रांड बनाया था। सागर की रैली में उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नाइट वॉचमैन बताया।

पीएम मोदी ने अमेठी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह खबर इन दिनों मीडिया में चल रही है। मोदी ने कहा कि अमेठी में एक अस्पताल है, जिसमें नामदार फैमिली ट्रस्टी है। कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार आयुष्मान कार्ड के साथ इलाज के लिए गया था। लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि वो मोदी के द्वारा दिया गया आयुष्मान कार्ड लेकर गया था। उस मरीज की मौत हो गई है।

PM Narendra Modi in Gwalior, MP: There is a hospital in Amethi whose trustee is a person from 'naamdar family', a few days ago a poor man went there for treatment with his Ayushman card , hospital denied him treatment because he was carrying the Ayushman Bharat card given by Modi. pic.twitter.com/BvwJ8jIUty