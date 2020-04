लॉकडाउन में 2 लाख लोगों ने रेलवे से पूछे सवाल, मिला ये जवाब

भोपाल. लॉकडाउन के कारण देश भर में ट्रेनों का परिचालन बंद है, इसके बावजूद लोगों 15 अप्रैल के बाद का टिकट करा रहे हैं। इन सब के बीच आम जनता रेलवे के बेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे कब से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है।

दरअसल, लॉकडाउन के शुरुआती दो हफ्ते में ही रेलवे से आम जनता ने 2.05 लाख से अधिक सवाल पूछे हैं। इनमें से 1.85 लाख सवाल तो रेलवे के हेल्पलाइन 139 और 138 पर फोन कर पूछे गए। रेल मंत्रालय के अनुसार, इन दिनों ज्यादा संख्या में आ रहे सवालों को देखते हुए हेल्पलाइन सुविधा को बढ़ा दिया है।

ट्रेन सेवा को लेकर ज्यादातर सवाल

जानकारी के अनुसार, हेल्पलाइन पर ज्यादातर सवाल रेल सेवा से जुड़े पूछे जा रहे हैं। अधिकतर लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू हो रहा है। इसके अलावे आम जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर ट्रेनों का परिचालन नहीं हुआ तो रिफंड रूल क्या होगा।

Railway personnel responded 24x7 on real time basis on Rly Helplines - 139, 138, Social Media and email to over 2,05,000 queries in first two weeks of lockdown#IndiaFightsCoronahttps://t.co/B5I9zbqSLY pic.twitter.com/lHnIPKJ3xR