लॉकडाउन 15 दिन बढ़ेगा पर घोषणा बाकी, शिवराज समेत कई सीएम ने की पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील

नई दिल्ली/भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रालय से इस बैठक में हिस्सा लिया। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ने की बात कही है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेना है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया है।

बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉकडाउन बढ़ने की बात कही। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे चुके थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और रोकथाम को लेकर आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। जिन राज्यों ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। उसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा देश के ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ सकता है।

Most states requested pm modi to extend the lockdown for two more weeks. The Central Government is considering this request: Govt of India Sources pic.twitter.com/Jgw3liloS6