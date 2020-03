शिवराज का शक्ति परीक्षण आज, कांग्रेस सांसद ने कहा- इसे कलयुग कहते हैं

भोपाल. मध्यप्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार रात 9 बजे शपथ ग्रहण किया। वहीं, मंगलवार का दिन शिवराज सिंह के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। सदन में शिवराज सिंह चौहान आज अपना बहुमत साबित करेंगे। सदन में बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा की कार्यसूची जारी की गई है। इस कार्यसूची में विधानसभा में शक्ति परीक्षण का जिक्र किया गया है।

'Motion of Confidence for the government under Chief Minister Shivraj Singh Chouhan' listed for the business in the #MadhyaPradesh Assembly, today. pic.twitter.com/LskluQnJqO