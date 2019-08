भोपाल-इंदौर में दौड़ेगी मेट्रो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ MOU

भोपाल. मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन हो गया है। एमओयू साइन के दौरान केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी और मध्यप्रदेश के नगर विकास मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इन दोनों शहरों में मेट्रो दौड़ने लगेगी।

दरअसल, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ। प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्ध सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रूपये 6941 करोड़ 40 लाख रुपये होगी।

A historic day for Madhya Pradesh as we signed the MOU for the Bhopal and Indore metro with GOI in the presence of Hon Minister for UD and Housing Shri @HardeepSPuri. It will be our endeavour to implement the project on time without compromising on quality@OfficeOfKNath pic.twitter.com/tHX2kUJmiw