भोपाल। आईसीडीएस ( एकीकृत बाल विकास सेवा ) मध्य प्रदेश ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद, आंगनवाड़ी सहायक के लिए भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उम्मीदवार नौकरी की तलाश में है वह इस भर्ती के लिए आवदेन कर सकते है। उम्मीदवार सभी जानकारी आंगनवाड़ी की ऑफिशल वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते है। जो उम्मीद्वार सरकारी नौकरी पाना चाहते है वह इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते है। आवेदन करने की तारीख जल्द ही उपलब्ध होगी आवदेन करने से पहले उम्मीद्वार सभी जानकारी पूरी तरह से पढ़ लें। यह भी शर्त भी रखी गई कि कि उम्मीदवार आवेदन में भेजने से पहले पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हों।

आंगनवाडी Recruitment 2018 :

संगठन का नाम : एकीकृत बाल विकास सेवा

ऑफिशल वेबसाइट : – http://mpwcdmis.gov.in

आवदेन का तरीका : ऑनलाइन

आखरी तारीख : जल्द ही अपडेट किया जाएगा

आंगनवाडी भर्ती के लिए योग्यता, आयु सीमा आदि :

योग्यता : जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवदेन कर रहे है उन्हें दसवीं पास होनी चाहिए तभी वह इस भर्ती के लिए आवदेन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते है!

आयु सीमा : जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवदेन कर रहे है , उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यदा नहीं होनी चाहिए!

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारो की चयन प्रक्रिया लिखित और साक्षात्कार द्वारा होगी।

सैलरी : उम्मीदवार ऑफिशल वेबसाइट पर देख सकते है!

एप्लीकेशन फीस : एप्लीकेशन फीस जानने के लिए उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है!

महत्वपूर्ण तारीख :

आंगनवाड़ी भर्ती आवदेन की तारीख : जल्द ही अपडेट की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आखरी तारीख : जल्द ही अपडेट किया जाएगा।

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखरी तारीख : जल्द ही अपडेट की जाएगी।



ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश :

- ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वैध ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर चाहिए!

- वेबसाइट पर लॉग ऑन करें!

- क्लिक ऑफिशल वेबसाइट!

- पोस्ट ऑनलाइन के लिए आवेदन करें!

- विवरण भरें और फॉर्म जमा करें!

- भविष्य के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करें।

Name of the organisation: – Integrated Child Development Services (ICDS)

Official website: – www.mpwcdmis.gov.in

Name of the posts: – Helper Workers

Job Location: – Madhya Pradesh