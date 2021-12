विधानसभा तीसरा दिनः यूपी की तरह एमपी में भी कानून, सरकारी संपत्ति के नुकसान पर कड़ी सजा का प्रावधान

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सरकार कई विधेयक प्रस्तुत करेगी....। बुधवार को भी उठा ओबीसी का मुद्दा....।

11.15 AM

11.20 AM

11.00 AM

विधानसभा की कार्यवाही शुरू।

10.45 AM

जिस घर से पत्थर आएंगे, उसी घर के पत्थर निकाले जाएंगे। सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियमित प्रेस ब्रिफिंग में यह बात कही। मिश्रा ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly ) के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को मंजूरी दी थी। इस अधिनियम के मुताबिक यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इतनी ही राशि की वसूली की जाएगी। यह कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाया जाएगा।