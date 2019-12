एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर और दिल्ली से सिमी के दो आतंकी गिरफ्तार

भोपाल/ मध्यप्रदेश एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दो दिनों में सिमी के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक को मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से तो दूसरे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल थे। बुरहानपुर से गिरफ्तार आतंकी को मुंबई एटीएस को सौंपा जाएगा। वह पिछले तेरह सालों से फरार चल रहा था।

दरअसल, शुक्रवार को मध्यप्रदेश एटीएस ने दिल्ली में स्पेशल सेल की मदद से सिमी के आतंकी इलियास को गिरफ्तार किया है। इलियास करीब 18 साल से फरार चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को उसे कई मामलों में तलाश थी। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में वह ठिकाने बदलकर रह रहा था। मध्यप्रदेश की एटीएस लगातार उसे ट्रेस कर रही थी। एटीएस को उसे दिल्ली के ओखला में होने की जानकारी मिली तो स्पेशल सेल की मदद से गिरफ्तार किया है। एटीएस कोर्ट में पेशी के बाद उसे रिमांड पर भी लेगी।

Madhya Pradesh: Anti-Terrorism Squad (ATS) has arrested two members of SIMI (a banned organisation) who were absconding since a long time. One of them was arrested from Burhanpur and the other from Delhi's Okhla.