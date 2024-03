एमपी के लोगों को अयोध्या में ठहरने की मिलेगी सुविधा, सीएम का बड़ा ऐलान

एमपी के लोगों को अयोध्या में ठहरने की मिलेगी सुविधा, सीएम का बड़ा ऐलान

भोपालPublished: Mar 04, 2024 03:35:35 pm Submitted by: deepak deewan

MP Bhawan will be built for those going to Ayodhya to visit Ramlala

rammandir ayodhya

एमपी का मंत्रिमंडल आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव और उनके सभी मंत्री विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या रवाना होने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में केबिनेट की बैठक ली जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। केबिनेट बैठक में उन्होंने अयोध्या जाने को शुभ घड़ी बताते हुए सभी साथियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस यात्रा को भगवान राम के प्रति आदरभाव बताया। इससे पहले सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए भी अहम घोषणा की थी।