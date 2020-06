MP BJP MLA Corona Positive: राज्यसभा चुनाव में की थी वोटिंग,अब तक दो MLA संक्रमित

भोपाल. मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh )में कोरोना संक्रमण ( coronavirus ) का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बाद अब एक और भाजपा विधायक ( BJP MLA ) कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भाजपा विधायक ओमप्रकाश सकलेचा के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। विधायक ओमप्रकाश सकलेचा ने पत्रिका से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। ओमप्रकाश सकलेचा नीमच जिले की जावद विधानसभा सीट से विधायक हैं।

Madhya Pradesh: A BJP MLA who had participated in voting for Rajya Sabha elections yesterday has tested positive for #COVID19.