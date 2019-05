'एक्शन' में बीजेपी, गांधीजी को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बताने वाले नेता को किया निलंबित

भोपाल. विवादित बयानों की वजह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साध्वी के बाद बीजेपी नेता अनिल सौमित्र ने गांधीजी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताया था। उनके इस बयान पर सुबह से ही घमासान मचा हुआ था। पहले से ही विवादित बयानों को लेकिर विराधियों के निशाने पर आई पार्टी ने अब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने अनिल सौमित्र के ऊपर कार्रवाई करते हुए, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया गया है। राकेश सिंह ने अनिल सौमित्र से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अनिल सौमित्र बीजेपी मीडिया संपर्क विभाग के प्रमुख हैं।

Madhya Pradesh: BJP leader Anil Saumitra suspended from primary membership of the party over his social media post calling Mahatma Gandhi father of Pakistan . The party asks him to reply in 7 days. pic.twitter.com/w0MazFWfCZ