MP Board Result Date : 15 अप्रेल तक घोषित होंगे एमपी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट

भोपालPublished: Apr 02, 2024 07:06:33 pm Submitted by: deepak deewan

MP Board Result Date : Results will be declared by 15th April -बोर्ड की अहम परीक्षाओं के परिणाम जानने के लिए हर कोई बेताब है। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अब बड़ा अपडेट आया है।

5 वीं और 8 वीं परीक्षाओं का परिणाम 15 अप्रेल तक

MP Board Result Date : Results will be declared by 15th April- देशभर की तरह प्रदेश में जहां लोगों को लोकसभा चुनावों का इंतजार है वहीं एमपी में स्टूडेंट अपने रिजल्ट जानने के लिए बेकरार हैं। विशेष रूप से बोर्ड की अहम परीक्षाओं के परिणाम जानने के लिए हर कोई बेताब है। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अब बड़ा अपडेट आया है। अधिकारियों के अनुसार एमपी बोर्ड की 5 वीं और 8 वीं परीक्षाओं का परिणाम 15 अप्रेल तक घोषित कर दिया जाएगा।

रिजल्ट घोषित करने में विलंब इन परीक्षाओं के रिजल्ट बहुत लेट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक एक तिहाई कॉपी जंची ही नहीं है जिसके कारण रिजल्ट घोषित करने में विलंब हो रहा है। एमपी बोर्ड की MP Board की 5 वीं व 8 वीं की परीक्षाओं में इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट शामिल हुए हैं। प्रदेश भर में बोर्ड की 5 वीं MP Board 5th Result और 8 वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम MP Board 8th Result को बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पहले इन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम एक अप्रैल को घोषित किए जाने की बात कही गई थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल मूल्यांकन कार्य में लापरवाही के कारण रिजल्ट घोषित होने में देरी हो रही है। अभी भी करीब एक तिहाई कॉपी जंचना शेष है। जानकारी के अनुसार अधिकांश टीचर्स की ड्यूटी चुनावी कार्य में लग जाने से मूल्यांकन में दिक्कत आ रही है। इंग्लिश मीडियम के तो 4 लाख स्टूडेंट की कॉपी नहीं जंच सकी है। इसके लिए सरकारी टीचर मिल ही नहीं रहे हैं। पिछली बार का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया जिसके कारण टीचर कॉपी जांचने से मना कर रहे हैं। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बोर्ड की 5वीं MP Board 8th Result Date और 8 वीं के परीक्षा परिणाम MP Board 5th Result Date 15 अप्रैल तक घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने 5 वीं व 8 वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में ही घोषित किए जाने की बात कही थी। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक उमा माहेश्वरी के मुताबिक 5 वीं और 8 वीं का मूल्यांकन जल्द पूर्ण हो जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर देंगे।