एमपी CM ने किसानों की दी बड़ी राहत, खाते में डाले 1802 करोड़ रुपए

प्रभावित किसानों को वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 1802 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है, जो गत वित्त वर्ष में बांटी गई राशि से करीब तीन गुना अधिक है। प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को सहयोग और संबल दिया जा रहा है। 2021-22 में 1590.74 करोड़ रुपए, 2022-23 में 726.15 करोड़ और 2023-24 में 758.62 करोड़ की राहत राशि सरकार ने बांटी थी। बता दें कि फसल हानि के लिए 23 लाख 81 हजार 104 प्रभावित किसानों को 1623.51 करोड़ रुपए राहत राशि दी गई है।