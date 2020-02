कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम कमलनाथ ने कहा- पहले से तय थी हमारी हार, पर भाजपा क्या हुआ

भोपाल. दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए मतगणना हो रही है। मतगणना के शुरुआती रूझानों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी सीट पर बढ़त में नहीं हैं। शुरुआती रूझानों के अनुसार दिल्ली में कांग्रेस का खाता खउलता नहीं दिखाई दे रहा है। दिलली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है।

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on Congress performance in #DelhiElection2020: We were already aware of it. The question is - what happened to BJP which was making big claims? pic.twitter.com/Lu9xt9n5sO