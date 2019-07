राहुल गांधी से मिले कमलनाथ, इन मुद्दों पर दो घंटे तक हुई बात

भोपाल. लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) में करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) से मिले हैं। मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ( kamalnath meets rahul gandhi ) भी राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमलोगों ने अपनी बातों से राहुल गांधी को अवगत करा दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ दिल्ली में चर्चा की। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी से अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हम सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। उनके साथ करीब दो घंटे तक हमलोगों की बातचीत हुई। हमलोगों ने उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की फीलिंग अवगत करा दिया।

Rajasthan CM Ashok Gehlot after Congress CMs meeting with Rahul Gandhi: The others side misled the country in the name of patriotism. Modi ji did politics hiding behind the Army, misled people in the name of religion. He didn't talk about development, economy, & employment. pic.twitter.com/titx3JZle5 — ANI (@ANI) July 1, 2019

अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। उम्मीद है कि राहुल गांधी हमारी बातों पर अमल करेंगे। वहीं, मीडिया से बात करने के दौरान मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ भी अशोक गहलोत के साथ खड़े थे। गहलोत ने यह भी कहा कि मोदी ने धर्म के नाम पर देश के लोगों को गुमराह किया है।

Rajasthan CM Ashok Gehlot after Congress CMs meet with Rahul Gandhi: It was a good meeting, we talked for around 2 hours, we conveyed to him the feelings of our party workers & leaders. We hope that he will pay heed to our views and do the right thing. pic.twitter.com/jPSIXKQX9r — ANI (@ANI) July 1, 2019

दरअसल, लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन पार्टी नेताओं ने कहा था कि वे अपने पद पर बने रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके कुछ दिनों बात उन्होंने कहा कि हार के बाद किसी नेता ने जिम्मेवारी नहीं ली और न ही किसी ने इस्तीफे की पेशकश। लेकिन सभी ने कहा कि हम आपके साथ है।

कमलनाथ ने ली है जिम्मेवारी

राहुल गांधी के बयान के बाद मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में हार की जिम्मेवारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मैंने लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह दी थी। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़नेे की पेशकश फिर से की।

Delhi: Punjab CM Captain Amarinder Singh, madhya pradesh CM Kamal Nath , Rajasthan CM Ashok Gehlot, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, & Puducherry CM V Narayanasamy arrive at the residence of Congress President Rahul Gandhi to urge him to take back his resignation. pic.twitter.com/yhL3otfTOk — ANI (@ANI) July 1, 2019

दीपक बाबरिया ने भी दे दिया है इस्तीफा

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बाबरिया मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी तो थे ही, साथ में वह कांग्रेस के महासचिव भी थे। साथ ही दीपक बाबरिया ने प्रदेश में हार की भी जिम्मेवारी ली है।

इन राज्यों के सीएम मिले

राहुल गांधी से मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पुडुचेरी के वी नारायणस्वामी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने उनके आवास पहुंचे। वहां घंटों कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ राहुल गांधी ने चर्चा की।