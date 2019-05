'संकट' में है एमपी सरकार पर बोले कमलनाथ, फ्लोर टेस्ट के लिए हैं तैयार

भोपाल. लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मध्यप्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता तो पहले से ही दावा करते रहे हैं कि सरकार अल्पमत में हैं और कभी भी गिर सकती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की चिट्ठी से प्रदेश की सियासत में खलबल मच गई।

गोपाल भार्गव ने राज्य के राज्यपाल को लिखा कि मध्यप्रदेश की सरकार अल्पमत में हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण करवाया जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। फिर क्या था प्रदेश की सियासी टेंपरेचर और बढ़ गया है।

Madhya Pradesh Leader of Opposition & BJP leader Gopal Bhargava: It will fall on its own (MP Government), I don't believe in horse-trading but I feel its time has come and it will have to go soon. pic.twitter.com/MrTMquZa0g

बीजेपी नेताओं के दावे पर सीएम कमलनाथ खुद जवाब देने आएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पहले ही दिन से कोशिश कर रहे हैं। पिछले पांच महीनों में चार बार बहुमत साबित कर चुके हैं। वे लोग इसे फिर से कराना चाहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। खुद को बचाने के लिए वे लोग वर्तमान सरकार परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है।

MP CM Kamal Nath: They (BJP) have been trying this since day 1,have proved majority at least 4 times in last 5 months.They want to do it again, we have no problem.They'll try their best to disturb present govt to save themselves from getting exposed. Govt is ready for floor test. pic.twitter.com/rcVjU3B4HM