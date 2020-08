CM शिवराज को मिली अस्पताल से छुट्टी, 7 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Mp cm shivraj singh chouhan) को पूरे 11 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुधवार सुबह चिरायु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुबह साढ़े दस बजे अस्पताल से सीएम घर के लिए निकल गए हैं। आने वाले सात दिनों तक वे सेल्फ आइशोलेशन में रहेंगे।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan discharged from Bhopal's Chirayu Hospital after recovering from #COVID19.



He had tested positive for the disease on 25th July. The hospital has advised him to isolate himself at home and self monitor his health for a further 7 days. pic.twitter.com/quacfT4f3g