राहुल के मलाल के बाद MP कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिया इस्तीफा

भोपाल. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (rahul gandhi ) के बयान के बाद कांग्रेस ( Congress ) में नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। साथ ही कई नेताओं ने हार की जिम्मेवारी भी ली है। दीपक बाबरिया ( Deepak Babaria resigns ) ने कांग्रेस महासचिव ( congress general secretary )और मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बाबरिया से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सीएम कमलनाथ ( Kamal Nath ) ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी।

दरअसल, मध्यप्रदेश में कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी प्रदेश में हार की जिम्मेवारी ली है। लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के बाद सारे नेता खामोश थे। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि मैंने नैतिक जिम्मेवारी ली लेकिन दूसरे किसी नेता ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली। उसके बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है।

Deepak Babaria, Congress General Secretary incharge of Madhya Pradesh has resigned from his post (file pic) pic.twitter.com/dYgwBO2U5S