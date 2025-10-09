कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कई जिला प्रभारी बदले, देखें लिस्ट

कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव (Photo Source- Patrika)
MP Congress :मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई जिलों में पार्टी ने जिला प्रभारियों को बदला है। अंदरखाने की खबर है कि, काम न करने वाले जिला प्रभारियों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। जिला प्रभारी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पार्टी द्वारा किए बदलाव के अनुसार, इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी को भोपाल का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर ग्रामीण प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, ग्वालियर ग्रामीण संजीव सक्सेना को हटाकर पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। मंदसौर में जयवर्धन सिंह की जगह मनोज राजानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयवर्धन सिंह गुना के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं इसलिए उन्हें जिला प्रभारी के प्रभार से हटाया गया है। जबकि, मुरैना में सिद्धार्थ कुशवाह की जगह रामकिंकर गुर्जर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, पन्ना में संजय यादव की जगह यजभान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। टीमकगढ़ से रेखा यादव की जगह राव यादवेंद्र सिंह की जिम्मेदारी दी गई है।
यही नहीं, जबलपुर में हरदा विधायक आर.के दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिला प्रभारी बनाया गया है। निवाड़ी में राव यादवेंद्र सिंह के स्थान पर राम लखन दंडोतिया को कमान दी है। सतना में राजा बघेल की जगह सुनील सराफ को पद मिला है। सीधी में अजय टंडन को हटाकर दिलीप मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उमरिया अनुभा मुंजारे की जगह नीरज बघेल जिला प्रभारी बनाये गए। जबलपुर शहर में हरदा विधायक आरके दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिम्मेदार दी गई। देवास विक्रांत भूरिया की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा लेंगे। होशंगाबाद, ओम पटेल को बनाया सुखदेव पांसे। खंडवा में आरके दोगने और रीना बोरासी को जिम्मेदारी मिली है।
