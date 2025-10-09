कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कई जिला प्रभारी बदले, देखें लिस्ट

पार्टी द्वारा किए बदलाव के अनुसार, इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी को भोपाल का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर ग्रामीण प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, ग्वालियर ग्रामीण संजीव सक्सेना को हटाकर पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। मंदसौर में जयवर्धन सिंह की जगह मनोज राजानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयवर्धन सिंह गुना के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं इसलिए उन्हें जिला प्रभारी के प्रभार से हटाया गया है। जबकि, मुरैना में सिद्धार्थ कुशवाह की जगह रामकिंकर गुर्जर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, पन्ना में संजय यादव की जगह यजभान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। टीमकगढ़ से रेखा यादव की जगह राव यादवेंद्र सिंह की जिम्मेदारी दी गई है।