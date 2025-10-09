Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कई जिला प्रभारी बदले, देखें लिस्ट

MP Congress : कांग्रेस संगठन में कई जिलों में पार्टी ने जिला प्रभारियों को बदला है। जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 09, 2025

MP Congress

कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव (Photo Source- Patrika)

MP Congress :मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई जिलों में पार्टी ने जिला प्रभारियों को बदला है। अंदरखाने की खबर है कि, काम न करने वाले जिला प्रभारियों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। जिला प्रभारी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पार्टी द्वारा किए बदलाव के अनुसार, इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी को भोपाल का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर ग्रामीण प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, ग्वालियर ग्रामीण संजीव सक्सेना को हटाकर पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। मंदसौर में जयवर्धन सिंह की जगह मनोज राजानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयवर्धन सिंह गुना के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं इसलिए उन्हें जिला प्रभारी के प्रभार से हटाया गया है। जबकि, मुरैना में सिद्धार्थ कुशवाह की जगह रामकिंकर गुर्जर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, पन्ना में संजय यादव की जगह यजभान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। टीमकगढ़ से रेखा यादव की जगह राव यादवेंद्र सिंह की जिम्मेदारी दी गई है।

इन्हें भी मिली जिम्मेदारी

यही नहीं, जबलपुर में हरदा विधायक आर.के दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिला प्रभारी बनाया गया है। निवाड़ी में राव यादवेंद्र सिंह के स्थान पर राम लखन दंडोतिया को कमान दी है। सतना में राजा बघेल की जगह सुनील सराफ को पद मिला है। सीधी में अजय टंडन को हटाकर दिलीप मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उमरिया अनुभा मुंजारे की जगह नीरज बघेल जिला प्रभारी बनाये गए। जबलपुर शहर में हरदा विधायक आरके दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिम्मेदार दी गई। देवास विक्रांत भूरिया की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा लेंगे। होशंगाबाद, ओम पटेल को बनाया सुखदेव पांसे। खंडवा में आरके दोगने और रीना बोरासी को जिम्मेदारी मिली है।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता से रिश्वत लेते पकड़ाई महिला क्लर्क, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सीधी
Bribe Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 09:46 am

Published on:

09 Oct 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कई जिला प्रभारी बदले, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

136 दिन बाद पारा 20 डिग्री लुढ़का, मानसून की विदाई से पहले ठंड की दस्तक, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी

MP Weather update
भोपाल

MP Police के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 7 क्रांतिकारी निर्देश

Supreme Court
भोपाल

भोपाल से नवाबी शहर लखनऊ के लिए दौड़ेगी Vande Bharat Express, 20 कोच की मिली मंजूरी

Vande Bharat
भोपाल

भोपाल में PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर JP मेहरा के घर लोकायुक्त छापा, भ्रष्टाचार का आरोप

Lokayukta Raid
भोपाल

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Death Case Big Breaking
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.