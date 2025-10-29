एमपी की महिला पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

MP Female Police Officer's Theft Caught on CCTV
MP Police- एमपी की एक महिला अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। भोपाल में पदस्थ इस अधिकारी पर लाखों की चोरी का आरोप लगा है। आरोपी अधिकारी पुलिस विभाग की डीएसपी रैंक की हैं। इस महिला डीएसपी पर अपनी सहेली के घर से चोरी करने का आरोप है। सीसीटीवी में भी उनकी करतूत कैद हुई है। डीएसपी पर सहेली का पर्स और पैसे चुराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। मामला सामने आते ही डीएसपी फरार हो गई हैं। पैसे चुराने की आरोपी अधिकारी पीएचक्यू में पदस्थ हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के इस मामले से पुलिस महकमा भी हैरान रह गया है। कानून की रक्षक की ही चोरी के आरोप में घिरने की यह घटना शहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में घटी। यहां रहनेवाली फरियादी युवती ने भोपाल के पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपने घर से दो लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चुराने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद से ही वह फरार बताई जा रही हैं।
युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी उनकी सहेली हैं। घटना वाले दिन वह अपने घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगा नहाने चली गई थीं। तभी डीएसपी कल्पना ने इसका फायदा उठाते हुए उनके बैग में रखे रुपए और मोबाइल फोन चुराकर ले गई।
खास बात यह है कि डीएसपी की चोरी की यह करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसमें डीएसपी कल्पना रघुवंशी, अपनी सहेली के घर में घुसते और वापस आते हुए नजर आ रहीं हैं। सहेली के घर से बाहर निकलते समय उनके हाथों में नोटों की गड्डी भी साफ दिखाई दे रही है।
युवती की शिकायत पर जहांगीराबाद थाना पुलिस ने आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया। पता चला है कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी डीएसपी से सहेली का मोबाइल फोन बरामद भी कर लिया लेकिन दो लाख रुपए नहीं मिले। इस बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी कल्पना रघुवंशी फरार हो गई है।
विभाग की छवि खराब होते देख पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने भी आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनको नोटिस जारी किया गया है। इधर पुलिस की कई टीमें आरोपी डीएसपी की तलाश में जुटी हैं।
