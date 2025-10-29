Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की महिला पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

MP Police- एमपी की एक महिला अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। भोपाल में पदस्थ इस अधिकारी पर लाखों की चोरी का आरोप लगा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 29, 2025

MP Female Police Officer's Theft Caught on CCTV

MP Female Police Officer's Theft Caught on CCTV

MP Police- एमपी की एक महिला अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। भोपाल में पदस्थ इस अधिकारी पर लाखों की चोरी का आरोप लगा है। आरोपी अधिकारी पुलिस विभाग की डीएसपी रैंक की हैं। इस महिला डीएसपी पर अपनी सहेली के घर से चोरी करने का आरोप है। सीसीटीवी में भी उनकी करतूत कैद हुई है। डीएसपी पर सहेली का पर्स और पैसे चुराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। मामला सामने आते ही डीएसपी फरार हो गई हैं। पैसे चुराने की आरोपी अधिकारी पीएचक्यू में पदस्थ हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के इस मामले से पुलिस महकमा भी हैरान रह गया है। कानून की रक्षक की ही चोरी के आरोप में घिरने की यह घटना शहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में घटी। यहां रहनेवाली फरियादी युवती ने भोपाल के पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपने घर से दो लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चुराने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद से ही वह फरार बताई जा रही हैं।

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी उनकी सहेली हैं। घटना वाले दिन वह अपने घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगा नहाने चली गई थीं। तभी डीएसपी कल्पना ने इसका फायदा उठाते हुए उनके बैग में रखे रुपए और मोबाइल फोन चुराकर ले गई।

खास बात यह है कि डीएसपी की चोरी की यह करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसमें डीएसपी कल्पना रघुवंशी, अपनी सहेली के घर में घुसते और वापस आते हुए नजर आ रहीं हैं। सहेली के घर से बाहर निकलते समय उनके हाथों में नोटों की गड्डी भी साफ दिखाई दे रही है।

आरोपी डीएसपी से सहेली का मोबाइल फोन बरामद

युवती की शिकायत पर जहांगीराबाद थाना पुलिस ने आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया। पता चला है कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी डीएसपी से सहेली का मोबाइल फोन बरामद भी कर लिया लेकिन दो लाख रुपए नहीं मिले। इस बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी कल्पना रघुवंशी फरार हो गई है।

विभाग की छवि खराब होते देख पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने भी आरोपी डीएसपी कल्पना रघुवंशी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनको नोटिस जारी किया गया है। इधर पुलिस की कई टीमें आरोपी डीएसपी की तलाश में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं
भोपाल
Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 03:17 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की महिला पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces release of crocodiles in Narmada in MP
भोपाल

नशे में धुत शख्स ने टाइगर को कहा- बिल्ली का बच्चा, शराब ऑफर की, देखें ‘पेंच’ का चौंकाने वाला VIDEO

Pench tiger reserve drunk man offer Liquor to Tiger Viral Video
भोपाल

‘स्त्री: देह से आगे’: डॉ. गुलाब कोठारी ने समझाया ‘क्या है शादी और क्यों पिता करता है बेटी का कन्यादान ?’

DR GULAB KOTHARI
भोपाल

1 दिसंबर से शुरू होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अधिसूचना जारी

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.