एमपी की महिला पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

MP Police- एमपी की एक महिला अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। भोपाल में पदस्थ इस अधिकारी पर लाखों की चोरी का आरोप लगा है। आरोपी अधिकारी पुलिस विभाग की डीएसपी रैंक की हैं। इस महिला डीएसपी पर अपनी सहेली के घर से चोरी करने का आरोप है। सीसीटीवी में भी उनकी करतूत कैद हुई है। डीएसपी पर सहेली का पर्स और पैसे चुराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। मामला सामने आते ही डीएसपी फरार हो गई हैं। पैसे चुराने की आरोपी अधिकारी पीएचक्यू में पदस्थ हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है।