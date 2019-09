भोपाल में बाढ़, निचली बस्तियों के घर डूबे, पानी में तैर रहे गैस सिलेंडर

भोपाल. मध्यप्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इन जिलों के निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं, राजधानी भोपाल में हालत ऐसे हैं कि गांवों में पानी भर जाने से लोगों को अपने-अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण लोगों के समान भी बारिश में खराब हो रहा है। भोपाल और आसपास के जिलों में चार दिन से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। विदिशा और रायसेन में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं भोपाल में शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे मंगलवार को दो पुराने मकान भी ढह गए। वहीं, बुधवार को पानी में गैस सिलेंडर लेकर जाते लोग भी दिखाई दिए।

Madhya Pradesh: Flood like situation in low-lying areas of Bhopal after water was released from Kaliasot Dam. pic.twitter.com/WLzYJhxXac